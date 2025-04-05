Однак багато людей страждають від його дефіциту, і це може проявлятися через різні симптоми, які часто можна легко помітити. Експертка зі здоров'я та тренерка Кріс Фрейтаг поділилася в своєму блозі на Get healthy, низкою неприємних симптомів цього стану, передає 24 Канал.

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Ось 9 ознак, які можуть свідчити про дефіцит цього важливого мінералу:

М'язові судоми та спазми

Якщо ви часто відчуваєте м'язові спазми або судоми, особливо в ногах, це може бути ознакою дефіциту магнію. Цей мінерал важливий для нормального скорочення та розслаблення м'язів, тому його недостання призводить до таких неприємних симптомів.

Втома та слабкість

Без магнію організм не може ефективно виробляти енергію. Якщо ви відчуваєте постійну втому та слабкість, навіть без явних причин, причина може бути саме в його нестачі.

Тривога та депресія

Магній регулює рівень нейромедіаторів у мозку, що впливає на наш настрій. Низький рівень магнію часто асоціюється з підвищеною тривожністю та депресивними симптомами.

Проблеми зі сном

Магній також відповідає за регуляцію сну. Його недостання може спричиняти труднощі з засинанням або нерегулярний сон. Додати магній до раціону може значно покращити якість сну.

Нерегулярне серцебиття

Магній важливий для нормальної роботи серця, тому його дефіцит може спричиняти нерегулярне серцебиття або інші порушення в роботі серцево-судинної системи.

Мігрені та головні болі

Дефіцит магнію може бути пов'язаний із мігренями та головними болями, оскільки він регулює роботу нейромедіаторів і кровоносних судин. Якщо ви часто страждаєте від головних болів, варто перевірити рівень магнію.

Високий кров'яний тиск

Магній допомагає підтримувати здоровий рівень кров'яного тиску, оскільки він сприяє розслабленню кровоносних судин. Низький рівень магнію може призвести до підвищення тиску, тому важливо збільшити його споживання, щоб підтримати здоров'я серця.

Проблеми з травленням

Запори, здуття та інші проблеми з травленням можуть бути пов'язані з дефіцитом магнію, оскільки він допомагає регулювати м'язові скорочення в шлунково-кишковому тракті.

Оніміння та поколювання

Якщо ви часто відчуваєте поколювання або оніміння в руках чи ногах, це може бути через недостачу магнію, оскільки цей мінерал має важливе значення для нормальної роботи нервової системи.

Важливо. Збільшення споживання магнію, особливо через продукти, багаті на цей мінерал, може допомогти уникнути цих неприємних симптомів і покращити загальне самопочуття.фс