А ще вони можуть стати ключем до здорового старіння. Це довело нове дослідження, опубліковане в JAMA Network Open, інформує 24 Канал. Учені проаналізували дані понад 47 тисяч жінок, які з 1984 року детально фіксували свій раціон. До моменту аналізу учасницям було від 70 до 93 років.

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Що з'ясували

Жінки, які в середньому віці регулярно їли багаті на клітковину та складні вуглеводи продукти – овочі, фрукти, бобові, цільнозернові – мали на 6–37% більше шансів зберегти здоров'я у старшому віці. А от надмірне споживання рафінованих вуглеводів (цукру, очищених злаків, крохмалистих овочів) зменшувало ці шанси на 13%.

Що мається на увазі під "здоровим старінням" У дослідженні йшлося про відсутність 11 хронічних захворювань, збереження ясного розуму, фізичної активності та стабільного емоційного стану.

"Ми побачили, що важлива не просто кількість вуглеводів, а саме їхня якість", – зазначив один із авторів, Андрес Ардіссон Корат, дослідник з Центру харчування та старіння при USDA.

Його колега, професор Гарвардської школи громадського здоров'я Ци Сунь, додав:

Ми давно знали, що рослинна їжа корисна. Тепер підтвердили: вона пов’язана і з когнітивним, і з фізичним здоров’ям у літньому віці.

Як отримати більше клітковини з раціону

Дієтологи радять не покладатися на добавки, а звертати увагу на натуральні джерела:

квасоля, сочевиця

броколі, брюссельська капуста, горошок, картопля зі шкіркою

яблука, груші, апельсини, чорниця, полуниця (з шкіркою!)

вівсянка, ячмінь, колотий горох

попкорн без масла та цукру

авокадо, насіння чіа

Зауважте. Навіть +7 грамів клітковини на день уже можуть знизити ризик інсульту. А деякі кулінарні лайфхаки – наприклад, охолодження відвареного рису – можуть зробити навіть прості вуглеводи більш корисними для організму.