А еще они могут стать ключом к здоровому старению. Это доказало новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, информирует 24 Канал. Ученые проанализировали данные более 47 тысяч женщин, которые с 1984 года подробно фиксировали свой рацион. К моменту анализа участницам было от 70 до 93 лет.

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Что выяснили

Женщины, которые в среднем возрасте регулярно ели богатые клетчаткой и сложными углеводами продукты – овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые – имели на 6–37% больше шансов сохранить здоровье в старшем возрасте. А вот чрезмерное потребление рафинированных углеводов (сахара, очищенных злаков, крахмалистых овощей) уменьшало эти шансы на 13%.

Что имеется в виду под "здоровым старением" В исследовании речь шла об отсутствии 11 хронических заболеваний, сохранении ясного ума, физической активности и стабильного эмоционального состояния.

"Мы увидели, что важно не просто количество углеводов, а именно их качество", – отметил один из авторов, Андрес Ардиссон Корат, исследователь из Центра питания и старения при USDA.

Его коллега, профессор Гарвардской школы общественного здоровья Ци Сунь, добавил:

Мы давно знали, что растительная пища полезна. Теперь подтвердили: она связана и с когнитивным, и с физическим здоровьем в пожилом возрасте.

Как получить больше клетчатки из рациона

Диетологи советуют не полагаться на добавки, а обращать внимание на натуральные источники:

фасоль, чечевица

брокколи, брюссельская капуста, горошек, картофель со шкуркой картофель с кожурой

яблоки, груши, апельсины, черника, клубника (с кожурой!)

овсянка, ячмень, колотый горох

попкорн без масла и сахара

авокадо, семена чиа

Заметьте. Даже +7 граммов клетчатки в день уже могут снизить риск инсульта. А некоторые кулинарные лайфхаки – например, охлаждения отварного риса – могут сделать даже простые углеводы более полезными для организма.