Цей вітамін існує у двох формах: природна – фолати, які містяться у таких продуктах, як шпинат, капуста, бобові, горіхи, банани, авокадо, а також збагачений хліб і крупи, та синтетична – фолієва кислота. Вона не виробляється організмом, тому повинна надходити з їжею або у вигляді препаратів, повідомляє 24 Канал з посилання на Harvard College.

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Основні функції фолієвої кислоти

Фолієва кислота необхідна для синтезу ДНК і РНК, виробництва білків та метаболізму амінокислот. Вона сприяє поділу клітин і росту тканин. В організмі цей вітамін перетворюється на свою активну форму – тетрагідрофолат, який бере участь у біохімічних процесах, пов’язаних із перенесенням одновуглецевих груп.

Користь фолієвої кислоти

Фолієва кислота відіграє важливу роль у профілактиці та лікуванні анемії, викликаної браком фолатів. Її також рекомендують жінкам, які планують вагітність, починаючи за три місяці до зачаття та протягом першого триместру, щоб запобігти вадам розвитку у плода, таким як дефекти нервової трубки.

Окрім того, фолієва кислота допомагає знижувати рівень гомоцистеїну, який є фактором ризику серцево-судинних захворювань. Також її часто використовують у поєднанні з іншими препаратами для лікування депресії та психічних розладів, хоча її ефективність у цих випадках потребує подальших досліджень.

Наскільки безпечна фолієва кислота

Фолієва кислота вважається безпечною за умови дотримання рекомендованих доз. Проте, у рідкісних випадках можуть виникати розлади травлення або алергія. Вживання надто високих доз без лікарського нагляду може приховувати симптоми дефіциту вітаміну B12.

Варто враховувати можливу взаємодію фолієвої кислоти з іншими лікарськими препаратами. Перед її вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути небажаних ефектів і визначити оптимальну дозу.

Рекомендації щодо застосування фолієвої кислоти

Для профілактики дефіциту фолатів: дорослим рекомендується 400 мкг на добу. Під час вагітності: добова доза становить 400 – 800 мкг, починаючи з періоду планування та протягом першого триместру.

Для лікування дефіциту: за потреби доза може варіюватися від 1 до 15 мг на добу залежно від стану пацієнта.

Коли приймати фолієву кислоту

Для профілактики та лікування анемії, викликаної браком фолатів. У період вагітності для запобігання вадам розвитку нервової системи у плода. Для зниження серцево-судинних ризиків шляхом зменшення рівня гомоцистеїну. Як допоміжний засіб при лікуванні депресії та інших психічних захворювань.

Перед використанням фолієвої кислоти обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб мінімізувати ризики та отримати максимальну користь.