Залізо є ключовим компонентом гемоглобіну – білка, який відповідає за транспортування кисню до тканин. При нестачі заліза організм не здатний синтезувати достатню кількість гемоглобіну, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Причини розвитку залізодефіцитної анемії

Серед основних факторів, які можуть спричинити розвиток цього захворювання, виділяють:

  • дієти з недостатнім вмістом заліза;
  • крововтрати, що виникають внаслідок травм, рясних менструацій або хронічних кровотеч у шлунково-кишковому тракті;
  • стани, які супроводжуються підвищеною потребою організму в залізі, наприклад періоди активного росту у дітей, вагітність або лактація;
  • порушення всмоктування заліза в травній системі, пов’язані з хірургічними втручаннями або захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Також існують групи ризику, у яких ймовірність розвитку залізодефіцитної анемії є вищою:

  • жінки;
  • діти;
  • люди, які дотримуються вегетаріанської дієти;
  • постійні донори крові.

Симптоми залізодефіцитної анемії

Для залізодефіцитної анемії характерні два основних синдроми: гіпоксичний та сидеропенічний.

Гіпоксичний синдром пов’язаний із кисневим голодуванням тканин і органів, що характерно і для інших видів анемії. До проявів цього стану належать:

  • відчуття сильної втоми, слабкість;
  • прискорене серцебиття (тахікардія);
  • запаморочення;
  • задишка;
  • блідість шкіри та слизових оболонок.

Сидеропенічний синдром виникає через брак заліза у тканинах і характерний виключно для цього типу анемії. Його ознаками є:

  • пікацизм — бажання вживати неїстівні речовини (наприклад, крейду, глину тощо);
  • запалення язика (глосит);
  • тріщини й виразки на губах (хейліт);
  • ламкість, розшарування та деформація нігтів (койлоніхія).

Хронічна форма залізодефіцитної анемії може супроводжуватися синдромом Пламмера – Вінсона, що проявляється порушенням ковтання через потовщення стінок стравоходу.

Інші можливі симптоми анемії:

  • синдром неспокійних ніг (бажання рухати ногами у спокої);
  • загострення серцево-судинних захворювань, таких як стенокардія;
  • розлади роботи шлунково-кишкового тракту, наприклад розвиток хронічного гастриту або порушення всмоктування нутрієнтів у кишківнику.

Діагностика залізодефіцитної анемії

Основним методом діагностики залізодефіцитної анемії є загальний аналіз крові. На що слід звернути увагу:

  • зниження рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів;
  • зменшення об’єму еритроцитів;
  • низький рівень феритину – запасу заліза в організмі;
  • підвищення загальної залізозв’язувальної здатності сироватки;
  • зниження гематокриту.

Для уточнення діагнозу та виявлення причин анемії необхідна консультація лікаря, а також, за потреби, додаткові обстеження: ендоскопія шлунка, колоноскопія, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та малого таза.

Лікування залізодефіцитної анемії

Основним методом лікування залізодефіцитної анемії є приймання препаратів заліза у формі таблеток, сиропів чи розчинів для внутрішньовенного введення. Вибір препарату залежить від тяжкості захворювання, загального стану пацієнта та наявності супутніх захворювань.

У разі важкої форми анемії може знадобитися гемотрансфузія (переливання крові). Однак цей метод не усуває причину захворювання, а лише тимчасово полегшує симптоми.

Для профілактики необхідне усунення причин, які призводять до зниження рівня гемоглобіну, наприклад рясних менструацій або кровотеч у шлунково-кишковому тракті.

Також рекомендується збільшити в раціоні кількість продуктів, багатих на залізо. Водночас слід пам’ятати, що зміна харчування є лише допоміжним, а не основним методом лікування залізодефіцитної анемії.