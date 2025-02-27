Железо является ключевым компонентом гемоглобина.– белка, который отвечает за транспортировку кислорода в ткани. При нехватке железа организм не способен синтезировать достаточное количество гемоглобина., сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

Также на тему Язва желудка: причины, симптомы, осложнения и лечение

Причины развития железодефицитной анемии

Среди основных факторов, которые могут вызвать развитие этого заболевания, выделяют:

диеты с недостаточным содержанием железа;

кровопотери, возникающие в результате травм, обильных менструаций или хронических кровотечений в желудочно-кишечном тракте;

состояния, которые сопровождаются повышенной потребностью организма в железе, например периоды активного роста у детей, беременность или лактация;

нарушение всасывания железа в пищеварительной системе, связаны с хирургическими вмешательствами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Также существуют группы риска, у которых вероятность развития железодефицитной анемии выше:

женщины;

дети;

люди, которые придерживаются вегетарианской диеты;

постоянные доноры крови.

Симптомы железодефицитной анемии

Для железодефицитной анемии характерны два основных синдрома: гипоксический и сидеропенический.

Гипоксический синдром связан с кислородным голоданием тканей и органов, что характерно и для других видов анемии. К проявлениям этого состояния относятся:

ощущение сильной усталости, слабость;

учащенное сердцебиение (тахикардия);

головокружение;

одышка;

бледность кожи и слизистых.

Сидеропенический синдром возникает из-за отсутствия железа в тканях и характерен исключительно для этого типа анемии. Его признаками являются:

пикацизм – желание употреблять несъедобные вещества (например, мел, глину и т.п.);

воспаление языка (глоссит);

трещины и язвы на губах (хейлит);

ломкость, расслоение и деформация ногтей (койлонихия)

Хроническая форма железодефицитной анемии может сопровождаться синдромом Пламмера.– Винсона, что проявляется нарушением глотания из-за утолщения стенок пищевода.

Другие возможные симптомы анемии:

синдром беспокойных ног (желание двигать ногами в покое);

обострение сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия;

расстройства работы желудочно-кишечного тракта, например развитие хронического гастрита или нарушение всасывания нутриентов в кишечнике.

Диагностика железодефицитной анемии

Основным методом диагностики железодефицитной анемии является общий анализ крови. На что следует обратить внимание:

снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов;

уменьшение объема эритроцитов;

низкий уровень ферритина– запаса железа в организме;

повышение общей железосвязывающей способности сыворотки;

понижение гематокрита.

Для уточнения диагноза и выявления причин анемии необходима консультация врача, а также, при необходимости, дополнительные обследования: эндоскопия желудка, колоноскопия, Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза.

Лечение железодефицитной анемии

Основным методом лечения железодефицитной анемии является прием препаратов железа в форме таблеток, сиропов или растворов для внутривенного введения. Выбор препарата зависит от тяжести заболевания, общего состояния пациента и наличия сопутствующих заболеваний.

При тяжелой форме анемии может потребоваться гемотрансфузия (переливание крови). Однако этот метод не устраняет причину заболевания, а лишь временно упрощает симптомы.

Для профилактики необходимо устранение причин, приводящие к снижению уровня гемоглобина, например обильных менструаций или кровотечений в желудочно-кишечном тракте.

Также рекомендуется увеличить в рационе количество продуктов., богатых железом. В то же время следует помнить, что смена питания только вспомогательным, а не основным методом лечения железодефицитной анемии.