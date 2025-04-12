Безопланті препарати тепер доступні для вагітних і онкохворих українців. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України, передає 24 Канал.

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З серпня 2025 року до переліку додадуть препарати для профілактики та лікування анемії у вагітних. До програми включать двовалентне залізо (у вигляді таблеток, сиропів і розчинів), а також фолієву кислоту в таблетках.

Препарати від тиску

Окрім цього, список розширять препаратами для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Зокрема, українці зможуть отримати:

індапамід і торасемід — для зниження артеріального тиску й зменшення набряків;

метилдопу — для боротьби з гіпертензією.

Ліки для онкопацієнтів

А вже з жовтня 2025 року програма вперше включатиме й медикаменти для лікування онкологічних захворювань. Мова йде про препарати гормональної терапії при раку молочної залози:

екземестен,

летрозол,

тамоксифен.

Ці зміни покликані розширити доступ українців до життєво необхідних ліків і підтримати найвразливіші категорії пацієнтів.