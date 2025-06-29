Деякі випадки – смертельні

Деякі з цих випадків виявилися смертельними, пише The Guardian із посиланням на Агентство з регулювання лікарських засобів та медвиробів (MHRA), передає 24 Канал.

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Більшість скарг стосуються гострого панкреатиту – запалення підшлункової залози, яке характеризується сильним болем у животі, лихоманкою й нудотою. MHRA зареєструвало вже 181 скарг саме щодо препарату Mounjaro. Понад чверть усіх скарг надійшли у 2025 році.

Виробник попередив

Водночас MHRA звернуло увагу, що в інструкції до Mounjaro дійсно вказано, що гострий панкреатит може бути нечастим побічним ефектом, який виникає у 1 з 100 пацієнтів. Людям, які раніше мали це захворювання, перед застосуванням радять обов'язково консультуватися з лікарем.

Агентство також повідомило, що хоче з'ясувати, чи можуть генетичні чинники впливати на ймовірність розвитку панкреатиту при прийомі препаратів GLP-1.

Зауважте. Пацієнтів, які стикнулися з такими ускладненнями, закликають повідомляти про них і долучатися до спеціального дослідження. У межах якого в них братимуть зразки слини для генетичного аналізу.

У 2024 році у Великій Британії зареєстрували летальний випадок після лікування препаратом Mounjaro. Жінка, яка приймала його для зниження ваги, померла внаслідок септичного шоку, поліорганної недостатності та панкреатиту.