Полегшення симптомів після цього відзначили 45% опитаних. Результати дослідження опубліковані в журналі JAMA Network Open, передає 24 Канал.

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Деталі дослідження

Згідно з дослідженням, 43% жінок повідомили про покращення після обмеження кофеїну, а 53% — після зменшення вживання алкоголю.

Близько 40% також зазначили позитивні зміни після виключення оброблених продуктів, зокрема солодощів і напівфабрикатів.

На думку професорки Единбурзького університету Філіппи Сондерс, однієї з авторок дослідження, ці результати є досить обнадійливими.

"Жінкам важливо мати інструменти, які допомагають їм почуватися краще. Харчування – один із них, і ми нарешті починаємо це глибше розуміти", – наголосила дослідниця.

Чому це важливо

Ендометріоз вражає приблизно кожну десяту жінку репродуктивного віку. Діагностика хвороби часто затягується на роки, а методи лікування – обмежені. Хірургічне втручання дає тимчасовий ефект, а гормональна терапія має низку побічних дій.

Вчені припускають, що зміни в раціоні можуть впливати на склад мікробіому кишківника, що, своєю чергою, знижує запальні процеси – ключовий чинник болю при ендометріозі.

Цікавий факт: майже третина жінок помітила зменшення болю після відмови від часнику та цибулі, ймовірно, через зниження здуття живота – поширеного симптому захворювання.

Чи варто коригувати раціон

У статті наголосили, що перед будь-якими змінами в раціоні варто проконсультуватися з лікарем. Ведення харчового щоденника допоможе зрозуміти, які продукти провокують симптоми.

Вчені закликали до масштабніших досліджень із контрольними групами, аби встановити науково обґрунтовані рекомендації для харчування при ендометріозі. Утім, уже зараз дані свідчать: їжа може бути не лише джерелом енергії, а й способом підтримки якості життя.