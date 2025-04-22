Якщо ви приймаєте магній у вигляді добавок, виникає запитання: коли саме це робити, аби отримати максимальний ефект? Відповідь залежить від вашої мети – чи то покращення сну, чи підтримка енергії протягом дня, розповіли фахівці, передає 24 Канал.
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Час прийому дійсно може впливати на те, як добре магній засвоюється та працює у вашому організмі.
Магній для сну та розслаблення
Магній сприяє виробленню мелатоніну та допомагає заспокоїти нервову систему.
- Коли приймати: за 1–2 години до сну.
- Які види обрати: магній гліцинат або цитрат – перший особливо добре впливає на нервову систему.
Магній для енергії та боротьби з втомою
Цей мінерал бере участь у виробленні АТФ – джерела клітинної енергії.
- Коли приймати: вранці або у першій половині дня — з сніданком або до обіду.
- Які види обрати: магній малат — ідеальний для підвищення тонусу.
Магній для м'язів та відновлення після тренування
Він допомагає запобігати судомам і знімати напругу після фізичних навантажень.
- Коли приймати: після тренування або ввечері.
- Які види обрати: магній хлорид (у формі добавки) або сульфат магнію (у вигляді ванн з сіллю Епсома).
Магній для травлення
Деякі форми магнію діють як м'які натуральні послаблюючі засоби, нормалізуючи роботу кишечника.
- Коли приймати: перед сном — аби ефект проявився зранку.
- Які види обрати: магній цитрат або оксид — але лише за потреби, бо можуть спричинити послаблення стулу.
Магній проти стресу та для концентрації
Він впливає на нейромедіатори, що регулюють настрій та ясність мислення.
- Коли приймати: вранці – для спокійного старту дня, або ввечері – для зняття напруги.
- Які види обрати: магній треонат – проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр і добре підтримує когнітивні функції.
Поради щодо прийому магнію! З їжею чи без? Якщо у вас чутливий шлунок, приймайте магній під час їжі. Регулярність важливіша за час: головне — не забувати приймати щодня. Оберіть форму під свою ціль: різні види магнію мають різну дію, тож звертайте увагу на склад.