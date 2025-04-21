Харчування – головне, що збереже мозок

Доктор Аарон Лорд, керівник відділення неврології в медичному центрі Лангона при Нью-Йоркському університеті, переконаний, що продуманий раціон – один із найефективніших способів зберегти ясність розуму та вберегтися від таких хвороб, як інсульт чи Альцгеймер. Своїми прадами він поділився в інтерв'ю Business Insider, інформує 24 Канал.

Дивіться також Як смартфони та інтернет впливають на когнітивні здібності

За його словами, мозок – надзвичайно енерговитратний орган: він споживає чверть усієї крові, яка циркулює в організмі. І якщо харчування шкодить серцю чи судинам, не варто дивуватися, що мозок теж страждає.

Лікар також пояснив, що чарівних пігулок для мозку не існує. Замість пошуків супердобавок варто зробити ставку на звичайні, цілісні продукти.

Що ж радить мати в холодильнику невролог

Фрукти та ягоди

Свіжі овочі й фрукти складають більшу частину «мозкового кошика» Лорда. Особливу любов він віддає чорниці та полуниці – за їх антиоксидантну дію, яка сповільнює старіння мозку. А цитрусові – джерело вітаміну С, що зміцнює нейрони.

Овочі

Селера, морква, гриби, бок-чой, цибуля, часник – щоденна база для здоров'я. Вони багаті калієм, вітамінами групи B і фолієвою кислотою, підтримують нормальний кровообіг і борються із запаленням.

Кіноа

Це не зовсім зерно, але ідеальна альтернатива макаронам чи білому рису. Кіноа містить клітковину, білок і складні вуглеводи, що стабілізують рівень цукру та довго дають відчуття ситості.

Місо

Ферментована соєва паста – це не лише смачно, а й корисно для кишківника. А, як відомо, саме там виробляються ключові нейромедіатори, які впливають на наш настрій і пам'ять.

Місо-суп – це не лише смачно, а й корисно / Фото Unsplash

Спеції та зелень

Куркума – фаворит Лорда, завдяки потужним протизапальним властивостям. А свіжа петрушка – джерело антиоксидантів і приємного смаку для супів і салатів.

Оливкова олія

Масло першого віджиму – мастхев у кухні невролога. Вона корисна для судин і чудово вписується в будь-яку страву – від салатів до гарнірів.

Горіхи

Для перекусів Лорд обирає волоські, мигдаль і фісташки – все через високий вміст омега-3 і поживних речовин, які зміцнюють клітини мозку.

Кава і зелений чай

Так, кава – не ворог, якщо пити її без цукру. Вона допомагає боротися із запаленням. А зелений чай містить флаваноли, які позитивно впливають на пам’ять.

Домашній попкорн

А от замість чіпсів невролог обирає попкорн, приготований на оливковій олії з дрібкою солі й харчовими дріжджами. Це смачно, корисно й в такий снек багатий на вітаміни групи B.

Важливо. Немає одного продукту, який "вилікує" мозок, але є десятки щоденних рішень, які, крок за кроком, створюють основу для здорового мислення й хорошої пам'яті.