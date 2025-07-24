Це підтвердило нове дослідження, опубліковане в The Journal of Nutrition, інформує 24 Канал.

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Як проводили дослідження?

Упродовж майже 7 років науковці спостерігали за 1024 літніми людьми (середній вік – 81 рік). За цей час понад 25% учасників захворіли на деменцію. Але серед тих, хто регулярно включав яйця в раціон, рівень захворюваності був суттєво нижчим.

Результати також підтвердили результати посмертного аналізу мозку 578 людей: у тих, хто вживав яйця частіше, було виявлено менше токсичних білків, які пов'язують із хворобою Альцгеймера.

Чому яйця корисні для мозку?

Ймовірну нейропротекторну дію яєць пов'язують із вмістом холіну та омега-3 жирних кислот. Ці сполуки підтримують функції мозку, беруть участь у роботі клітинних мембран та сприяють збереженню пам'яті. Раніше вже фіксували зв'язок між дефіцитом холіну і підвищеним ризиком когнітивних порушень.

Утім, науковці застерегли, що дослідження має обмеження. У ньому брали участь лише літні люди, а харчові дані збиралися за допомогою опитувальників. Відтак, результати потребують подальшого підтвердження.

Попри це, експерти вважають яйця доступним і корисним елементом раціону, здатним підтримати когнітивне здоров'я в похилому віці. Водночас вони наголошують, що важливо не лише їсти яйця, а й дотримуватись збалансованого харчування загалом.