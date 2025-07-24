Это подтвердило новое исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, информирует 24 Канал.

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Как проводили исследование?

В течение почти 7 лет ученые наблюдали за 1024 пожилыми людьми (средний возраст – 81 год). За это время более 25% участников заболели деменцией. Но среди тех, кто регулярно включал яйца в рацион, уровень заболеваемости был существенно ниже.

Результаты также подтвердили результаты посмертного анализа мозга 578 человек: у тех, кто употреблял яйца чаще, было обнаружено меньше токсичных белков, которые связывают с болезнью Альцгеймера.

Почему яйца полезны для мозга?

Вероятное нейропротекторное действие яиц связывают с содержанием холина и омега-3 жирных кислот. Эти соединения поддерживают функции мозга, участвуют в работе клеточных мембран и способствуют сохранению памяти. Ранее уже фиксировали связь между дефицитом холина и повышенным риском когнитивных нарушений.

Впрочем, ученые предостерегли, что исследование имеет ограничения. В нем участвовали только пожилые люди, а пищевые данные собирались с помощью опросников. Поэтому, результаты требуют дальнейшего подтверждения.

Несмотря на это, эксперты считают яйца доступным и полезным элементом рациона, способным поддержать когнитивное здоровье в пожилом возрасте. В то же время они отмечают, что важно не только есть яйца, но и придерживаться сбалансированного питания в целом.