До такого висновку дійшли вчені з Великої Британії. Дослідження провели на базі Університету Англії Раскіна спільно з лікарнями NHS у Кембриджі та Пітерборо. Його результати опублікували в журналі Frontiers in Psychiatry, інформує 24 Канал.

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Як проводили дослідження?

Терапія проходила у рамках програми MELODIC – до команди вчених включали професійного музичного терапевта. Він організовував індивідуальні сесії для кожного пацієнта: співи, гру на музичних інструментах, прослуховування знайомих мелодій. Родичі пацієнтів також отримували поради, як продовжувати терапію вдома.

Участь в експерименті взяли понад 40 фахівців, пацієнтів і членів їхніх родин. У ході дослідження вчені побачили, що пацієнти стали менш тривожними, менш дезорієнтованими, а також відчували більше емоційного зв'язку з оточенням. І все це без жодних побічних ефектів, які зазвичай неминучі у випадку медикаментозного лікування.

Цікаво. Також вчені зауважили на іншій перевазі моделі MELODIC – економічній доступності. Повний місячний супровід коштував близько 2 025 фунтів (приблизно 114 тисяч гривень), а разове обладнання – лише 400 фунтів (близько 22 тисячі гривень). Відтак, метод можна масштабувати. Власне, його вже планують застосовувати в інших клініках Великої Британії.

Чому це гарні новини?

Науковці переконані, що музика може стати альтернативним або додатковим способом догляду за людьми з деменцією. Особливо це важливо в умовах, коли медикаментозні методи не дають бажаного результату або мають обмеження у застосуванні.