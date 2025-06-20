Протягом 15 років учасники регулярно проходили тести, що оцінювали пам'ять та швидкість мовлення, що дозволило отримати одну з найдеталізованіших картин вікових змін когнітивних функцій, пише 24 Канал з посилання на Nature Communications.

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Куріння – основний фактор ризику деменції

У центрі уваги був вплив чотирьох факторів способу життя: куріння, фізичної активності, спілкування з близькими та вживання алкоголю. Для чистоти експерименту дослідники також виокремили групу людей, які дотримувалися здорових звичок за всіма цими напрямками.

Результати виявилися доволі тривожними для курців. Аналіз показав, що у тих, хто не відмовився від цієї шкідливої звички, пам'ять і мовленнєві навички знижувалися на 85% швидше за десять років у порівнянні з однолітками, які не курять.

Хоча наше дослідження має спостережний характер і не може на 100% довести причинно-наслідковий зв’язок, отримані дані однозначно вказують: куріння, ймовірно, є головним "прискорювачем" старіння мозку,

– коментує провідна авторка роботи, докторка Мікаела Блумберг.

Чому так відбувається

Науковці пояснюють: токсини, що містяться у тютюновому димі, пошкоджують найдрібніші судини мозку, потовщують їхні стінки та ускладнюють надходження кисню. Крім того, ці речовини спричиняють хронічне запалення, роблячи нервові клітини беззахисними перед руйнуванням. Усе це призводить до прискореної атрофії тих зон мозку, які відповідають за пам’ять і мовлення.

Звісно, спорт, відмова від алкоголю та тепле спілкування з близькими покращують загальний стан здоров’я і можуть частково пом’якшити шкідливі наслідки куріння. Проте навіть найактивніший спосіб життя не в змозі повністю нейтралізувати руйнівний вплив тютюну на мозок.