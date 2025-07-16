Хвороба Паркінсона – друга за поширеністю серед нейродегенеративних захворювань, і за оцінками фахівців, сьогодні з нею живуть понад 6 мільйонів людей у всьому світі. Причому, за прогнозами неврологів, всього через одне покоління ця цифра може подвоїтися, пише 24 Канал з посилання на npj Parkinson’s Disease.

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Тому пошук простих, надійних і, головне, ранніх діагностичних інструментів – одне з найважливіших завдань сучасної медицини. Адже саме на ранніх стадіях захворювання лікування здатне суттєво уповільнити його розвиток та покращити якість життя пацієнтів.

У чому суть нового методу?

У дослідженні, проведеному вченими з Університету Манчестера (Велика Британія) та Університету Інсбрука (Австрія), брали участь 83 людини, серед яких були як пацієнти з хворобою Паркінсона, так і здорові добровольці, а також люди з рідкісним порушенням сну – розладом поведінки у фазі швидкого сну (RBD).

Цей стан зустрічається в основному у літніх людей і часто є передвісником нейродегенеративних захворювань. Пацієнти з RBD іноді поводяться шумно уві сні – розмовляють, роблять рухи, а їхні сновидіння відрізняються яскравістю.

Для експерименту дослідники взяли мазки з верхньої частини спини учасників за допомогою стерильних марлевих тампонів, щоб зібрати шкірне сало – секрет, що виділяється сальними залозами шкіри. Отримані зразки проаналізували із застосуванням мас-спектрометрії – високоточного методу, що дозволяє виявити найдрібніші відмінності в хімічному складі.

Яка точність?

Виявилося, що профіль шкірного сала у пацієнтів з хворобою Паркінсона суттєво відрізняється одразу за 85 показниками від профілю здорових учасників. Цікаво, що і у людей з RBD спостерігалися зміни, щоправда, виражені слабше.

Цей результат підтверджує: хвороба Паркінсона залишає свій хімічний "відбиток" в організмі задовго до появи перших клінічних ознак. Хоча метод вимагає подальших досліджень та підтверджень у більш масштабних вибірках, вчені вже зараз говорять про його величезний потенціал для ранньої діагностики захворювання.