Питание – главное, что сохранит мозг

Доктор Аарон Лорд, руководитель отделения неврологии в медицинском центре Лангона при Нью-Йоркском университете, убежден, что продуманный рацион – один из самых эффективных способов сохранить ясность ума и уберечься от таких болезней, как инсульт или Альцгеймер. Своими методами он поделился в интервью Business Insider, информирует 24 Канал.

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По его словам, мозг – чрезвычайно энергозатратный орган: он потребляет четверть всей крови, которая циркулирует в организме. И если питание вредит сердцу или сосудам, не стоит удивляться, что мозг тоже страдает.

Врач также объяснил, что волшебных таблеток для мозга не существует. Вместо поисков супердобавок стоит сделать ставку на обычные, цельные продукты.

Что же советует иметь в холодильнике невролог

Фрукты и ягоды

Свежие овощи и фрукты составляют большую часть "мозговой корзины" Лорда. Особую любовь он отдает чернике и клубнике – за их антиоксидантное действие, которое замедляет старение мозга. А цитрусовые – источник витамина С, укрепляющего нейроны.

Овощи

Сельдерей, морковь, грибы, бок-чой, лук, чеснок – ежедневная база для здоровья. Они богаты калием, витаминами группы B и фолиевой кислотой, поддерживают нормальное кровообращение и борются с воспалением.

Киноа

Это не совсем зерно, но идеальная альтернатива макаронам или белому рису. Киноа содержит клетчатку, белок и сложные углеводы, что стабилизируют уровень сахара и долго дают ощущение сытости.

Мисо

Ферментированная соевая паста – это не только вкусно, но и полезно для кишечника. А, как известно, именно там производятся ключевые нейромедиаторы, которые влияют на наше настроение и память.

Мисо-суп – это не только вкусно, но и полезно / Фото Unsplash

Специи и зелень

Куркума – фаворит Лорда, благодаря мощным противовоспалительным свойствам. А свежая петрушка – источник антиоксидантов и приятного вкуса для супов и салатов.

Оливковое масло

Масло первого отжима – мастхэв в кухне невролога. Оно полезно для сосудов и прекрасно вписывается в любое блюдо – от салатов до гарниров.

Орехи

Для перекусов Лорд выбирает грецкие, миндаль и фисташки – все из-за высокого содержания омега-3 и питательных веществ, которые укрепляют клетки мозга.

Кофе и зеленый чай

Да, кофе – не враг, если пить его без сахара. Он помогает бороться с воспалением. А зеленый чай содержит флаванолы, которые положительно влияют на память.

Домашний попкорн

А вот вместо чипсов невролог выбирает попкорн, приготовленный на оливковом масле с щепоткой соли и пищевыми дрожжами. Это вкусно, полезно и в такой снек богат витаминами группы B.

Важно. Нет одного продукта, который "вылечит" мозг, но есть десятки ежедневных решений, которые, шаг за шагом, создают основу для здорового мышления и хорошей памяти.