Деталі дослідження

Дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, щоденне вживання близько 57 грамів пеканів (це приблизно 30–35 горішків) може допомогти знизитирівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та тригліцеридів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Який режим харчування найкращий для здоров'я серця

Найбільш відчутний ефект спостерігали в людей з ризиком розвитку метаболічного синдрому.

Протягом 12 тижнів учасники дослідження замінювали звичні перекуси сирими несолоними пеканами — і вже цього вистачило, щоб покращити ліпідний профіль крові.

Корисні властивості пеканів

Варто знати. Пекан багатий на мононенасичені жири, зокрема олеїнову кислоту, яка сприяє зниженню рівня шкідливих жирів після прийому їжі. Крім того, горіх містить антиоксиданти – флавоноїди та елагову кислоту – що знижують запалення та покращують стан судин.

Перевги споживання пеканів

підтримує здоров'я серцево-судинної системи;

зміцнює стінки судин;

допомагає нормалізувати рівень цукру в крові;

сприяє міцності кісток завдяки магнію;

позитивно впливає на мозок та зменшує ризик вікових когнітивних порушень.