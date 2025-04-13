Про це розповів лікар загальної практики Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) Халід Залмай на своєму YouTube-каналі, передає 24 Канал.

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Як зрозуміти, що у вас високий холестерин

За словами лікаря, хоча високий холестерин зазвичай виявляється під час аналізів крові, організм може сам подавати сигнали про небезпечні зміни.

Варто уважно ставитися до таких ознак:

Ксантелазма – невеликі жовтуваті горбки біля повік. Вони не болять і не сверблять, проте можуть свідчити не лише про високий холестерин, а й про ризик розвитку діабету чи інших захворювань.

– невеликі жовтуваті горбки біля повік. Вони не болять і не сверблять, проте можуть свідчити не лише про високий холестерин, а й про ризик розвитку діабету чи інших захворювань. Ксантоми – жовтувато-червоні шишки на шкірі. Їхня поява часто пов'язана з підвищеним рівнем тригліцеридів. Вони можуть з’являтися на будь-якій ділянці тіла: на руках, ногах, сідницях.

– жовтувато-червоні шишки на шкірі. Їхня поява часто пов'язана з підвищеним рівнем тригліцеридів. Вони можуть з’являтися на будь-якій ділянці тіла: на руках, ногах, сідницях. Рогівкова дуга – сіре або білувате кільце навколо рогівки ока. Частіше зустрічається у людей літнього віку, однак може бути сигналом підвищених жирів у крові. Не впливає на зір, проте не зникає самостійно.

– сіре або білувате кільце навколо рогівки ока. Частіше зустрічається у людей літнього віку, однак може бути сигналом підвищених жирів у крові. Не впливає на зір, проте не зникає самостійно. Припухлості на суглобах – зокрема на колінах, пальцях або ліктях. Такі утворення виникають через накопичення холестерину, особливо у людей з генетичною схильністю до гіперхолестеринемії. За оцінками, кожна 250-та людина має спадкову форму цього порушення.

Важливо! Якщо ви помітили подібні зміни, варто звернутися до терапевта і пройти необхідні обстеження. Адже вчасна діагностика може запобігти ускладненням з боку серця та судин.