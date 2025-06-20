Про це повідомили у МОЗ, 20 червня, інформує 24 Канал. Посилення контролю пов'язане з активним використанням "Налбуфіну" останніми роками.

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Важливо. У прифронтових районах або зонах бойових дій залишають можливість відпускати ці препарати за паперовими рецептами, однак лише до завершення воєнного стану й ще протягом 3 місяців після. Усі такі рецепти аптеки повинні зберігати не менше трьох років.

Неконтрольоване застосування "Налбуфіну": що відомо

За даними МОЗ, у 2023 році лікарі виписали 2595 електронних рецептів на препарат, із яких було погашено лише 341. У 2024 році кількість е-рецептів зросла до 4987, із них погашено 794.

Обсяг виробництва "Налбуфіну" зріс на 43,4% порівняно з 2021 роком, а продажі – на 37,1%.

"Це свідчить про ризик безрецептурного продажу налбуфіну, що є порушенням законодавства", — додали у відомстві.

Попередньо журналісти опублікували розслідування, у якому ішлось, що опіоїдний препарат, який не можна вільно придбати в багатьох країнах світу, в Україні продається за звичайним рецептом, а інколи й без нього.

Тоді Державна служба з лікарських засобів провела перевірку аптек і виявила численні порушення. Тож, тепер у МОЗ зазначили, що перехід на електронну форму призначення дозволить посилити контроль за використанням препаратів, що можуть викликати залежність, та унеможливити їхнє неконтрольоване застосування.