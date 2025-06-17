Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

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Виплата пенсії за інвалідністю здійснюється:

на час проходження військової служби;

протягом 60 днів після звільнення;

або до дати оцінювання повсякденного функціонування, якщо воно призначене раніше.

Тобто проходити повторне обстеження під час служби не обов'язково, якщо немає ініціативи від самого військовослужбовця чи конкретних медичних показань,

– наголосили у МОЗ.

Важливо! Навіть якщо термін попереднього огляду закінчився, пенсійні виплати не припиняються, доки триває служба.

Як ухвалюють рішення

Рішення про продовження пенсії ухвалюється на основі даних із Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. У ньому міститься інформація про:

поточне проходження служби,

наявність встановленої інвалідності,

факт або відсутність нового оцінювання функціонального стану.

Коли можливе перерахування пенсії

У разі, якщо військовому проводять повторне оцінювання і встановлюють іншу групу чи підгрупу інвалідності, пенсія перераховується з наступного місяця після надходження відповідного повідомлення до Пенсійного фонду. Якщо групу знижено, то до кінця поточного місяця продовжують нарахування за попереднім розміром.