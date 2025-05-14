Повторне оцінювання необхідне тим, хто отримав інвалідність до початку реформи та з поважних причин не пройшов переогляд у визначені строки, повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає 24 Канал.

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Насамперед це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років із 2 або 3 групою інвалідності, яким планово потрібно було пройти комісію у 2022–2024 роках.

Дедлайн проходження комісії

Якщо такі особи не встигли пройти МСЕК, вони мають зробити це за новими правилами – з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Крім того, до 1 квітня 2026 року повторний огляд необхідний тим українцям, які не змогли пройти оцінювання раніше через війну.

Хто звільнений від повторного огляду:

особи, які отримали статус інвалідності у 2025 році, і термін його перегляду ще не настав;

люди з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовці та працівники цивільного захисту (для них діє окрема процедура);

мешканці регіонів, де ведуться бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією;

пацієнти з важкими порушеннями функцій (наприклад, відсутність кінцівки, зору, слуху, онкологічні або психічні хвороби).

Зауважте. У МОЗ порадили не зволікати з підготовкою до повторного огляду. Громадянам варто звернутися до свого лікаря або спеціаліста, що веде основне захворювання, щоб уточнити, чи потрібно проходити нове оцінювання.