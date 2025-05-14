Повторное оценивание необходимо тем, кто получил инвалидность до начала реформы и по уважительным причинам не прошел переосвидетельствование в определенные сроки, сообщило Министерство здравоохранения, передает 24 Канал.
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Прежде всего это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет со 2 или 3 группой инвалидности, которым планово нужно было пройти комиссию в 2022–2024 годах.
Дедлайн прохождения комиссии
Если такие лица не успели пройти МСЭК, они должны сделать это по новым правилам – с 1 апреля до 1 ноября 2025 года. Кроме того, до 1 апреля 2026 года повторный осмотр необходим тем украинцам, которые не смогли пройти оценивание ранее из-за войны.
Кто освобожден от повторного осмотра:
- лица, которые получили статус инвалидности в 2025 году, и срок его пересмотра еще не наступил;
- люди с бессрочным статусом инвалидности;
- военнослужащие и работники гражданской защиты (для них действует отдельная процедура);
- жители регионов, где ведутся боевые действия или которые находятся под временной оккупацией;
- пациенты с тяжелыми нарушениями функций (например, отсутствие конечности, зрения, слуха, онкологические или психические болезни).
Обратите внимание. В Минздраве посоветовали не медлить с подготовкой к повторному осмотру. Гражданам стоит обратиться к своему врачу или специалисту, ведущему основное заболевание, чтобы уточнить, нужно ли проходить новое оценивание.