В Министерстве здравоохранения объяснили, что влияет на продолжительность инвалидности, рассказывает 24 Канал.
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Бессрочный статус могут получить:
- Пациенты с анатомическими дефектами или необратимыми нарушениями функций/органов, что подтверждены документально;
- Лица с І группой инвалидности, если она сохраняется более 5 лет;
- Люди пенсионного возраста;
- Военнослужащие, которые во время службы понесли необратимую потерю конечностей или органов - в таком случае группу могут даже повысить на один уровень.е
На 5 лет инвалидность устанавливают:
- Пациентам с тяжелыми онкологическими или онкогематологическими диагнозами с неблагоприятным прогнозом;
- Людям с тяжелым течением хронических болезней.
На срок 1–3 года инвалидность могут предоставить:
- Пациентам, которые не входят в вышеупомянутые категории;
- Тем, кому впервые устанавливают III группу - на 1 год, II группу - на 2 года;
- Тем, кто проходит повторное оценивание - срок зависит от состояния здоровья.
Дата установления инвалидности
- Для первичного обращения – это день направления на оценивание;
- Для повторного – дата завершения предыдущего срока инвалидности;
- Если решение изменено или группа не подтверждена – дата нового решения.
Что с инвалидностью с детстваЕсли человек имеет инвалидность с детства, то для получения статуса уже во взрослом возрасте его следует направить на оценивание минимум за 2 месяца до достижения 18 лет. В случае соблюдения сроков, датой установления инвалидности считается день направления. Если сроки были нарушены по уважительной причине – датой будет день 18-летия.
Важно. Во взрослом возрасте статус "инвалидность с детства" присваивается только при наличии подтверждающих документов о заболевании или травме, полученные до 18 лет.