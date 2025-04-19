У Министерстве здравоохранения объяснили, как устанавливается группа инвалидности. Об этом сообщает 24 Канал.

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Установление инвалидности военнослужащим

Военнослужащим и другим представителям силовых ведомств, которые получили тяжелые повреждения, связанных с защитой Родины, инвалидность устанавливается без указания срока повторного оценивания (бессрочно) и на степень выше.

В Министерстве отметили, что это касается лиц, у которых в результате ранений, контузий, травм или заболеваний возникла необратимая потеря конечностей (ампутация) или их частей; необратимая потеря другого органа или его функций; полная стойкая потеря функциональных возможностей организма, повлекшая инвалидность.

Группа инвалидности определяется в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности:

I группа – 85 – 100% потери трудоспособности.

II группа – 66 – 84% потери трудоспособности.

III группа – 40 – 65% потери трудоспособности.

Решение об установлении группы инвалидности принимается экспертной командой на основе всестороннего анализа медицинских документов и результатов оценки функционального состояния человека,

– отметили в Минздраве.

Обратите внимание! Если есть несколько причин, которые повлияли на потерю трудоспособности, определяющим является то состояние, что стало ключевым для установления группы инвалидности.