У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що впливає на тривалість інвалідності, розповідає 24 Канал.
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Безстроковий статус можуть отримати:
- Пацієнти з анатомічними дефектами або незворотними порушеннями функцій/органів, що підтверджені документально;
- Особи з І групою інвалідності, якщо вона зберігається понад 5 років;
- Люди пенсійного віку;
- Військовослужбовці, які під час служби зазнали незворотної втрати кінцівок або органів — у такому разі групу можуть навіть підвищити на один рівень.є
На 5 років інвалідність встановлюють:
- Пацієнтам із тяжкими онкологічними або онкогематологічними діагнозами з несприятливим прогнозом;
- Людям із тяжким перебігом хронічних хвороб.
На строк 1–3 роки інвалідність можуть надати:
- Пацієнтам, які не входять до вищезазначених категорій;
- Тим, кому вперше встановлюють III групу — на 1 рік, II групу — на 2 роки;
- Тим, хто проходить повторне оцінювання — строк залежить від стану здоров’я.
Дата встановлення інвалідності
- Для первинного звернення – це день направлення на оцінювання;
- Для повторного – дата завершення попереднього строку інвалідності;
- Якщо рішення змінене або групу не підтверджено – дата нового рішення.
Що з інвалідністю з дитинстваЯкщо людина має інвалідність з дитинства, то для отримання статусу вже в дорослому віці її слід направити на оцінювання щонайменше за 2 місяці до досягнення 18 років. У разі дотримання строків, датою встановлення інвалідності вважається день направлення. Якщо строки були порушені з поважної причини – датою буде день 18-річчя.
Важливо. У дорослому віці статус "інвалідність з дитинства" присвоюється лише за наявності підтверджуючих документів про захворювання або травму, отримані до 18 років.