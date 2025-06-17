Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
Смотрите также Повторная оценка инвалидности: кого коснутся новые правила
Выплата пенсии по инвалидности осуществляется:
- на время прохождения военной службы;
- в течение 60 дней после увольнения;
- или до даты оценки повседневного функционирования, если оно назначено раньше.
То есть проходить повторное обследование во время службы не обязательно, если нет инициативы от самого военнослужащего или конкретных медицинских показаний,
– отметили в Минздраве.
Важно! Даже если срок предварительного осмотра закончился, пенсионные выплаты не прекращаются, пока продолжается служба.
Как принимают решение
Решение о продлении пенсии принимается на основе данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В нем содержится информация о:
- текущем прохождении службы,
- наличии установленной инвалидности,
- факт или отсутствие нового оценивания функционального состояния.
Когда возможно перечисление пенсии
В случае, если военному проводят повторное оценивание и устанавливают другую группу или подгруппу инвалидности, пенсия пересчитывается со следующего месяца после поступления соответствующего уведомления в Пенсионный фонд. Если группа снижена, то до конца текущего месяца продолжают начисление по предыдущему размеру.