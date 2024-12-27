Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв'ю на каналі Doctor Bulavinova, інформує 24 Канал.

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Важливо! З 1 січня Держлікслужба відновить перевірки аптек, адже Налбуфін з 1 квітня 2023 року має продаватися виключно за рецептом.

Ми розуміємо кількість проданих упаковок "Налбуфіну" у 2024-му. І бачимо кількість електронних рецептів, виписаних на цей препарат. Умовно, ми говоримо про 3 мільйони проданих упаковок і про 6 тисяч виписаних рецептів,

– сказав Ляшко.

Що відомо про налбуфін

Налбуфін – що це за препарат Налбуфін – це опіоїдний анальгетик, що класифікується як агоніст-антагоніст, не входить до переліку контрольованих наркотичних засобів. Як наслідок, його розповсюдження підлягає менш суворому регулюванню порівняно з іншими опіоїдами.

Після заяви Ляшка анестезіолог Іван Черненко закликав заборонити продаж Налбуфіну за звичайним рецептом. За його словами, через неадекватний маркетинг Налбуфін часто призначають з метою знеболення паліативних пацієнтів.

Крім того, Налбуфін іноді використовують бойові медики і донедавна ним комплектувалися військові аптечки. Однак, за словами анестезіолога, препарат погано справляється з гострим болем, пригнічує свідомість і дихання і створює проблеми на етапі проведення анестезії.

Важливо! Налбуфін не входить до жодного міжнародного протоколу, до жодної аптечки країн НАТО та всіх інших країн, препарат пригнічує діяльність дихальних шляхів, і анестезіологам фактично неможливо почати вчасно анестезію.

Налбуфін викликає залежність

Медики б'ють на сполох через те, що Налбуфін викликає залежність, особливо серед поранених солдатів і ветеранів. Препарат швидко метаболізується, що вимагає більш частих ін'єкцій протягом дня, що може посилити ризик розвитку залежності.

Анестезіолог наголосив, що якщо препарат стане менш доступним, то значно зменшиться призначення там, де він і не був потрібен, а отже, є можливість уберегти чергових пацієнтів від потенційної залежності, зазначає Черненко.