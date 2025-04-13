Про це свідчить нове дослідження, проведене в лікарні Brigham and Women’s Hospital (США), передає 24 Канал.

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Як харчування впливає на серце

Вчені виявили, що денне харчування допомагає зменшити негативний вплив нічної роботи на серце – навіть без змін у тривалості сну. Це відкриття базується на дослідженні за участю 20 здорових добровольців, яких на 2 тижні ізолювали від будь-яких джерел часу, включно з природним освітленням.

Зауважте. Частину учасників годували як вдень, так і вночі – за звичним графіком нічних працівників. Інші — їли лише вдень. Обидві групи спали однаково, тож дослідники змогли ізолювати вплив саме графіка харчування.

Що показали результати

У тих, хто харчувався вночі, зросли ризики для серцево-судинної системи – включно з підвищеним тиском, активністю симпатичної нервової системи та рівнем маркера PAI-1, пов'язаного з тромбами.

У тих, хто їв тільки вдень, ці показники залишилися стабільними,

– ідеться у дослідженні.

Попри невелику вибірку, науковці вважають результати перспективними — особливо для людей із порушеннями сну, нічними змінами чи частими перельотами.

Вони наголосили, що адаптація графіка харчування під біологічні ритми може стати новим способом профілактики серцево-судинних захворювань.