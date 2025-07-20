Як проводили дослідження?

Дослідники з Хебейського медичного університету (Китай) впродовж 4 років аналізували раціон понад 2400 американців віком від 60 років. Їхні результати виявили цікаву закономірність: ті, хто отримував достатньо міді з їжею, краще проходили тести на пам'ять, увагу та швидкість мислення.

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Цей позитивний ефект не залежав від віку, статі, шкідливих звичок чи наявності серцево-судинних захворювань. Особливо відчутну користь мали люди, які раніше перенесли інсульт.

"Мідь – ключовий елемент для роботи мозку. Вона впливає на утворення нейромедіаторів, забезпечує клітини енергією та захищає їх від пошкодження", – пояснив керівник дослідження професор Вейай Цзя.

Чим корисна і небезпечна мідь?

Попри переваги, вчені застерегли від надмірного вживання. Якщо дефіцит міді може спричинити проблеми з нервовою системою, то надлишок – загрожує іншими факторами. Зокрема, може спричинити окислювальний стрес, який пошкоджує мозок. Такий стан пов'язують із підвищеним ризиком хвороб Альцгеймера, Паркінсона та Вільсона.

Важливо. Оптимальна добова норма, за словами вчених, — 1,22 мг на день.

Окрім мозку, мідь допомагає в утворенні крові, засвоєнні заліза, зміцненні імунітету, судин, нервової та кісткової тканин, а також необхідна для синтезу колагену.

У чому міститься мідь?

Цей мінерал не синтезується в організмі, тому його важливо отримувати з їжі. Найкращі джерела: