Насправді чорницю вважають функціональною їжею, тобто вона належить до продуктів, які не тільки поживні для організму, а й мають терапевтичний ефект. Та найбільше науковців цікавить її вплив на мозок. Нове дослідження щодо цього опублікували в журналі Nutrients, передає 24 Канал.

Дивіться також Білок, який рятує нирки: що їсти при діабеті 2 типу

В дослідженні взяли участь люди з надмірною вагою та легкими когнітивними порушеннями. Упродовж 12 тижнів вони щодня вживали порошок чорниці. В результаті вчені відзначили поліпшення пам'яті та когнітивних функцій в усіх учасників. Ба більше, вчені припустили, що регулярне споживання чорниці може знижувати ризик розвитку деменції.

Чому чорниця корисна для мозку

Ключову роль у цьому процесі відіграють антоціани – природні антиоксиданти, що надають ягодам характерного темно-синього кольору. За словами дієтолога Меггі Мун, саме антоціани допомагають покращити пам’ять, просторове сприйняття та зменшити ймовірність вікових порушень, зокрема хвороби Альцгеймера.

Це і справді важливі дані, адже за даними Nature Medicine, до 2060 року кількість людей із деменцією у світі може майже подвоїтись.

Яку чорницю обрати

Втім, як наголосили дослідники, не вся чорниця – однаково корисна. Якщо додавати її до солодкої випічки (мафінів, пирогів тощо), користь може нівелюватися. Це підтвердило інше дослідження, опубліковане в JAMA Neurology. У ньому ідеться, що надлишок ультраоброблених продуктів негативно впливає на мозок, незалежно від наявності корисних інгредієнтів.