Науковці з Тайваню вивчали, як харчування впливає на здоров'я нирок у понад 370 людей із діабетом. Результати опублікували в журналі Nutrients, передає 24 Канал.

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Деталі дослідження

Людей поділили на 3 групи за тим, скільки білка вони їдять на кожен кілограм ваги:

менше 0,8 грамів білка на кілограм

0,9–1,2 г/кг

понад 1,3 г/кг

Результат: ті, хто їв замало білка, мали гірші показники роботи нирок.

Чому не весь білок корисний

Не весь білок однаково корисний. Вчені виявили, що особливо добре впливають на організм два елементи білків – лейцин і лізин. Їх багато в: м'ясі птиці, рибі, яйцях, бобових та горіхах.

На практиці це означає, що людям не варто уникати білка, адже він важливий для м'язів, обміну речовин і здоров'я нирок. А ще важливо поєднувати тваринний білок (курку, рибу) та рослинний (квасолю, сочевицю).

Втім, як застерегли вчені, переїдати білка теж не слід. Бо надлишок білка лише шкодитиме. Орієнтуйтеся на 0,9–1,2 грами на кілограм ваги. Наприклад, при вазі 70 кілограмів, ваша добова норма білка 63 – 84 грамів.

Чому це важливо в контексті діабету

При діабеті важливо не тільки контролювати цукор, а й піклуватися про нирки. Один із простих способів – вибирати правильні білкові продукти. Додайте до раціону більше риби, квасолі, курятини й не забувайте про горіхи – вони можуть стати вашими союзниками в здоровому харчуванні.