Ученые из Тайваня изучали, как питание влияет на здоровье почек у более 370 людей с диабетом. Результаты опубликовали в журнале Nutrients, передает 24 Канал.

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Детали исследования

Людей разделили на 3 группы по тому, сколько белка они едят на каждый килограмм веса:

менее 0,8 граммов белка на килограмм

0,9–1,2 г/кг

более 1,3 г/кг

Результат: те, кто ел мало белка, имели худшие показатели работы почек.

Почему не весь белок полезен

Не весь белок одинаково полезен. Ученые обнаружили, что особенно хорошо влияют на организм два элемента белков – лейцин и лизин. Их много в: мясе птицы, рыбе, яйцах, бобовых и орехах.

На практике это означает, что людям не стоит избегать белка, ведь он важен для мышц, обмена веществ и здоровья почек. А еще важно сочетать животный белок (курицу, рыбу) и растительный (фасоль, чечевицу).

Впрочем, как предостерегли ученые, переедать белка тоже не следует. Потому что избыток белка будет только вредить. Ориентируйтесь на 0,9–1,2 грамма на килограмм веса. Например, при весе 70 килограммов, ваша суточная норма белка 63 – 84 граммов.

Почему это важно в контексте диабета

При диабете важно не только контролировать сахар, но и заботиться о почках. Один из простых способов – выбирать правильные белковые продукты. Добавьте в рацион больше рыбы, фасоли, курятины и не забывайте про орехи – они могут стать вашими союзниками в здоровом питании.