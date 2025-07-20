Как проводили исследование?

Исследователи из Хэбэйского медицинского университета (Китай) в течение 4 лет анализировали рацион более 2400 американцев в возрасте от 60 лет. Их результаты выявили интересную закономерность: те, кто получал достаточно меди с пищей, лучше проходили тесты на память, внимание и скорость мышления.

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Этот положительный эффект не зависел от возраста, пола, вредных привычек или наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно ощутимую пользу имели люди, которые ранее перенесли инсульт.

"Медь – ключевой элемент для работы мозга. Она влияет на образование нейромедиаторов, обеспечивает клетки энергией и защищает их от повреждения", – объяснил руководитель исследования профессор Вейай Цзя.

Чем полезна и опасна медь?

Несмотря на преимущества, ученые предостерегли от чрезмерного употребления. Если дефицит меди может вызвать проблемы с нервной системой, то избыток – грозит другими факторами. В частности, может вызвать окислительный стресс, который повреждает мозг. Такое состояние связывают с повышенным риском болезней Альцгеймера, Паркинсона и Вильсона.

Важно. Оптимальная суточная норма, по словам ученых, - 1,22 мг в день.

Кроме мозга, медь помогает в образовании крови, усвоении железа, укреплении иммунитета, сосудов, нервной и костной тканей, а также необходима для синтеза коллагена.

В чем содержится медь?

Этот минерал не синтезируется в организме, поэтому его важно получать из пищи. Самые лучшие источники: