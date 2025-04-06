Користь для серця

Дієтологиня Джулія Зумпано в коментарі для Cleveland Clinic розповіла, що кеш’ю багаті на антиоксиданти, які допомагають зменшити окислювальний стрес – одну з причин розвитку атеросклерозу. Це захворювання призводить до утворення холестеринових бляшок у судинах. Однак антиоксиданти можуть цьому запобігти, інформує 24 Канал.

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Окрім цього, науковці виявили, що регулярне споживання кеш'ю впродовж 28 днів сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину, а також нормалізує артеріальний тиск.

Підтримка рівня цукру в крові

Дослідження серед людей з діабетом 2 типу показало, що кеш'ю може позитивно впливати на рівень інсуліну. Учасники, які отримували близько 10% своєї добової енергетичної потреби з кеш'ю, мали кращі показники інсуліну порівняно з тими, хто не вживав ці горіхи.

Важливо! Проте Зумпано наголошує: кеш'ю не лікує діабет. Це лише одна зі складових збалансованого раціону, який має бути різноманітним.

Захист суглобів

Завдяки протизапальним властивостям кеш’ю може полегшити симптоми артриту — зменшити запалення та набряк.

Підтримка здорової ваги

Хоча кеш’ю є калорійним продуктом, дослідження свідчать: ті, хто регулярно споживає горіхи, частіше досягають успіхів у схудненні. Високий вміст клітковини та білка сприяє довшому відчуттю ситості й може пришвидшити обмін речовин.

Замінюючи оброблені закуски або жирне м’ясо на порцію горіхів, легше контролювати споживання «порожніх» калорій.

У порції кеш'ю (28 грамів /18 горішків):

163 калорії

13 г жирів

4,3 г білка

9,3 г вуглеводів

0 г холестерину

1 г клітковини

1,4 г цукру

4,5 мг натрію

А ще в кеш'ю є цінні мікроелементи – мідь, магній, марганець, фосфор, вітамін К, цинк та залізо.

Кому варто бути обережним

Хоча кеш'ю підходить більшості людей, якщо у вас є алергія на горіхи – будьте обачні. Також важливо контролювати розмір порцій, особливо якщо стежите за вагою.

Зумпано радить віддавати перевагу несмаженому й несоленому кеш'ю, адже обсмажування в олії та додавання солі підвищує вміст жиру та натрію. Якщо ви обмежуєте споживання калорій чи солі – звертайте увагу на склад і не перебільшуйте з кількістю.