Польза для сердца

Диетолог Джулия Зумпано в комментарии для Cleveland Clinic рассказала, что кешью богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить окислительный стресс – одну из причин развития атеросклероза. Это заболевание приводит к образованию холестериновых бляшек в сосудах. Однако антиоксиданты могут это предотвратить, информирует 24 Канал.

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Кроме этого, ученые обнаружили, что регулярное потребление кешью в течение 28 дней способствует снижению уровня "плохого" холестерина, а также нормализует артериальное давление.

Поддержка уровня сахара в крови

Исследование среди людей с диабетом 2 типа показало, что кешью может положительно влиять на уровень инсулина. Участники, которые получали около 10% своей суточной энергетической потребности с кешью, имели лучшие показатели инсулина по сравнению с теми, кто не употреблял эти орехи.

Важно! Однако Зумпано отмечает: кешью не лечит диабет. Это лишь одна из составляющих сбалансированного рациона, который должен быть разнообразным.

Защита суставов

Благодаря противовоспалительным свойствам кешью может облегчить симптомы артрита - уменьшить воспаление и отек.

Поддержка здорового веса

Хотя кешью является калорийным продуктом, исследования показывают: те, кто регулярно потребляет орехи, чаще достигают успехов в похудении. Высокое содержание клетчатки и белка способствует более длительному ощущению сытости и может ускорить обмен веществ.

Заменяя обработанные закуски или жирное мясо на порцию орехов, легче контролировать потребление "пустых" калорий.

В порции кешью (28 граммов / 18 орешков):

163 калории

13 г жиров

4,3 г белка

9,3 г углеводов

0 г холестерина

1 г клетчатки

1,4 г сахара

4,5 мг натрия

А еще в кешью есть ценные микроэлементы – медь, магний, марганец, фосфор, витамин К, цинк и железо витамин К.

Кому стоит быть осторожным

Хотя кешью подходит большинству людей, если у вас есть аллергия на орехи – будьте осмотрительны. Также важно контролировать размер порций, особенно если следите за весом.

Зумпано советует отдавать предпочтение нежаренному и несолёному кешью, ведь обжаривание в масле и добавление соли повышает содержание жира и натрия. Если вы ограничиваете потребление калорий или соли – обращайте внимание на состав и не преувеличивайте с количеством.