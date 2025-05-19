Таких висновків дійшли британські вчені з Університету Редінга, передає 24 Канал. В експерименті взяли участь 32 добровольці віком 18-30 років.

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Деталі дослідження

В один із днів вони отримували мюслі з йогуртом і 50 грамів подрібнених волоських горіхів, в інший день – мюслі з тим же калоражем без горіхів. Упродовж 6 годин після сніданку учасники проходили серію когнітивних тестів, а дослідники стежили за активністю їхнього мозку та показниками крові.

Через 2 години після "горіхового" сніданку добровольці демонстрували швидшу реакцію і кращу концентрацію: вони легше витримували завдання на увагу та контроль імпульсів,

– ідеться у дослідженні.

Це пов'язують із дією жирних кислот і поліфенолів із горіхів.

Акцент на пам'ять

Через 6 годин з'ясувалося, що у групі, яка їла горіхи, пам'ять працювала ефективніше, ніж у тих, хто їх не отримував. За цей час активність зон мозку, відповідальних за запам'ятовування, зросла, а в крові учасників піднявся рівень глюкози й знизився вміст жирних кислот – поєднання, яке, ймовірно, підтримує розумову активність до вечора.

Практичний висновок: якщо вам потрібна ясність розуму і швидкість реакції найближчі кілька годин – додайте жменю волоських горіхів до свого сніданку. А якщо хочете поліпшення пам'яті – ефект відчуєте ближче до вечора.