Тож, якщо шукаєте напій, що не лише освіжає, а й підтримує здоров'я кишечника – зверніть увагу на кислий вишневий сік. Саме його називає своїм фаворитом гастроентеролог Джозеф Салхаб, доктор остеопатії. У своєму Instagram він пояснює, чому цей напій заслуговує на місце у вашому раціоні, передає 24 Канал.

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Користь вишневого соку

Саме вишневий сік особливо ефективний при запальних захворюваннях кишківника. Дослідження показують, що завдяки антоціанам і хлорогеновим кислотам, він може зменшувати запалення, а також підтримувати здорову мікрофлору кишківника, яка перетворює ці речовини на протизапальні сполуки.

А ще цей сік містить природний мелатонін, тож чудово підходить як вечірній напій. Дієтолог радить розбавляти сік холодною водою або використовувати в корисних безалкогольних коктейлях.

Зауважте. Головне – обирати 100% натуральний сік без доданого цукру.

За словами лікаря, фруктовий цукор у складі цілісних продуктів – не ворог, адже йде разом із вітамінами, клітковиною та антиоксидантами. Тоді як надлишок рафінованого цукру в оброблених напоях – справжній ризик для здоров'я.