Холестерин – це різновид жиру, який можна описати як речовину воскової консистенції з жовтуватим відтінком. Його кількість збільшується через споживання червоного м'яса, молочних продуктів та яєць, хоча основну частину цієї речовини організм виробляє самостійно, повідомляє 24 Канал з посилання на Surrey Live.
Також на тему Секрети довголіття: як найстаріша людина у світі стільки прожила
Існує "корисний" холестерин – ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ), та "шкідливий" – ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ). Надлишок ЛПНЩ може стати причиною закорковування судин, розвитку серцевого нападу або інсульту. Водночас ЛПВЩ допомагає очищати судини, виводячи ЛПНЩ у печінку, що сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань.
8 правил, які допоможуть знизити холестерин
За словами ендокринологині та кардіологині Сари Беррі, правильне харчування може допомогти знизити рівень холестерину. Ось кілька порад, які допоможуть досягти цього:
- Збільште споживання розчинної клітковини. Вона міститься у таких продуктах, як бобові, сочевиця, насіння, горіхи, фрукти (яблука, груші, цитрусові, ягоди, виноград) та овочі. Клітковина допомагає виводити холестерин ЛПНЩ через кишківник. Добова норма – близько 30 грамів.
- Додайте до раціону продукти з корисними жирами. Джерелами корисних жирів є оливкова олія, авокадо, насіння, горіхи та жирна риба. Їжа з високим вмістом таких жирів сприяє зниженню рівня "шкідливого" холестерину.
- Додайте рослинний білок. Замініть частину тваринного білка (м’ясо та яйця) рослинними аналогами, такими як бобові чи тофу.
- Спробуйте продукти з рослинними стеролами та станолами. Ці речовини перешкоджають засвоєнню холестерину й містяться в паростках пшениці, кунжуті, соняшнику, мигдалі, авокадо та оливковій олії.
- Зменште споживання ультраоброблених продуктів. Уникайте надмірної кількості солі, цукру та насичених жирів, які присутні в білому хлібі, солодощах, чипсах, шоколаді й газованих напоях.
- Готуйте їжу вдома. Домашня їжа допомагає контролювати кількість солі, жирів та цукру, уникаючи додавання штучних компонентів.
- Шукайте корисні заміни. Використовуйте, наприклад, оливкову олію замість вершкового масла, горіхи замість солодких перекусів, а замість м’ясних страв додавайте більше овочів.
- Дотримуйтесь принципу 80/20. Це означає, що 80% вашого раціону становлять корисні збалансовані продукти, а решта 20% – це можливість насолодитися улюбленими стравами без зайвого почуття провини.
Рівень холестерину в організмі лише на 20% залежить від харчування, тоді як інші 80% визначаються генетикою, роботою печінки (власного синтезу холестерину) та іншими чинниками, такими як спосіб життя, фізична активність, стрес і стан здоров’я. Тому, якщо ви маєте таку проблему – зверніться до лікаря, можливо вам потрібне медикаментозного регулювання рівня холестерину і зміни в раціоні недостатньо.