Результати, опубліковані в Nature Metabolism, показують, що речовини, які утворюються під час розщеплення клітковини – бутират і пропіонат – впливають на експресію генів та можуть знижувати ризик розвитку ракових клітин, інформує 24 Канал.

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Як клітковина впливає на організм

Коли людина споживає харчові волокна, корисні бактерії у кишківнику розщеплюють їх і виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (КЛЖК). Ці речовини не лише слугують джерелом енергії, а й можуть змінювати роботу генів.

У своєму дослідженні вчені простежили, як бутират і пропіонат впливають на клітини людини та мишей. Виявилося, що ці речовини можуть змінювати генетичну активність, регулюючи процеси клітинного оновлення та захищаючи організм від пошкоджень, що призводять до раку.

Ми виявили прямий зв'язок між вживанням клітковини та регуляцією генів, які можуть пригнічувати розвиток раку,

— зазначив професор генетики Майкл Снайдер.

Чому варто додати більше клітковини в раціон

Науковці наголошують, що сучасний раціон містить недостатньо клітковини, що негативно впливає на кишкову мікробіоту. Це може спричинити зниження імунного захисту, порушення обміну речовин і підвищений ризик ожиріння, діабету та раку.

Для покращення стану здоров'я фахівці рекомендують вживати більше:

цільнозернових продуктів,

овочів і фруктів,

бобових,

горіхів.

Важливо! Збалансований раціон із високим вмістом клітковини не лише підтримує здоров'я кишківника, а й може стати одним із факторів зниження ризику онкологічних захворювань.