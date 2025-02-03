Якщо ви любите чорну каву, ви, мабуть, колись задавалися питанням, чи корисна вона. Тож, 24 Канал з посиланням на недавні дослідження, розповідає про вплив чорної кави на здоров'я.

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Насправді питання є досить загальним і в кінцевому підсумку залежить від кількості напою, яку ви споживаєте щодня. Якщо ви не знааєте міри, то про позитивний вплив кави, говорити марно. Важливо пам'ятати про рекомендовані добові обмеження (від 3 до 4 чашок на день).



Яку б каву ви не обирали, пам'ятайте про міру / Фото Unsplash

Час споживання кави також має значення, оскільки останні дослідження показали, що споживання кави раніше вдень може знизити ризик смертності від усіх причин.

Щоправда, щоразу науковці розширюють знання про каву. Наразі ж ними доведено, що вживання чорної кави може допомогти підтримувати здоров'я кількома способами: від підвищення енергії до потенційного уповільнення старіння клітин.

Вплив кофеїну

Навіть ті, хто не п'є каву регулярно, знають, що вона забезпечує потужний заряд енергії завдяки вмісту кофеїну. У кожній чашці міститься приблизно 95 міліграмів, цього достатньо, щоб ви відчули себе енергійніше, як фізично так і психологічно.

Вживання чорної кави може допомогти підвищити вашу розумову концентрацію, діючи як стимулятор для підвищення активності мозку та нервової системи. Фізично вживання кави може допомогти вам покращити процес тренування, тим самим сприяючи десяткам інших переваг для здоров'я, пов'язаних із фізичними вправами.

Наслідки вживання чорної кави, безсумнівно, помітні в короткостроковій перспективі. Однак є дані, що це також пов'язано зі зниженням ризику деяких видів раку, наприклад голови та шиї.

Зауважте. Вживання звичайної чорної кави дає вам переваги кофеїну без негативного впливу додавання цукру чи молочних продуктів, на відмінно від споживання кави з додатками (лате, капучино, глясе, кава з молоком/цукром).



Кава з молоком чи іншими додатками є значно калорійнішою / Фото Unsplash

Уповільнення старіння клітин

Деякі дослідження виявили, що кава може сповільнити старіння клітин. Було виявлено, що біологічно активна сполука в каві під назвою хлорогенова кислота уповільнює швидкість горіння ваших теломерів, важливого компонента процесу старіння.

Ба більше, у контексті останніх новин про те, що хронічні захворювання, такі як хвороби серця та діабет 2 типу, усе частіше вражають людей, той факт, що антиоксиданти, які містяться в каві, можуть сприяти зниженню ризику їх розвитку, є важливими.

Кілька досліджень вивчали роль антиоксидантів, які містяться в каві, для боротьби із запаленням, яке часто є першопричиною багатьох хронічних захворювань. Виявилось, що ті люди, які вживали від 1 до 3 чашок щодня, мали менший ризик розвитку серцевих захворювань.

Чому чорна кава є більш здоровим вибором Варто враховувати додаткові калорії, жир і цукор, якщо ви надаєте перевагу каві з додтками, як от молоко, цукор, вершки. Звичайна чашка чорної кави містить лише 2 калорії та 0 грамів цукру та жиру. Це означає, що її можна вживати майже як воду, оскільки вона не додасть зайвих калорій у ваш день.

Хоча чорна кава зазвичай вважається кориснішою, ніж кава з вершками та цукром, важливо визнати й потенційні підводні камені. Часте пиття є занадто жорстким для тих, у кого чутливий шлунок, і іноді може погіршити стан шлунково-кишкового тракту, якщо пити натщесерце.