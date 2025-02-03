Если вы любите черный кофе, вы, наверное, когда-то задавались вопросом, полезен ли он. Поэтому, 24 Канал со ссылкой на недавние исследования, рассказывает о влиянии черного кофе на здоровье.

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На самом деле вопрос является достаточно общим и в конечном итоге зависит от количества напитка, которое вы потребляете ежедневно. Если вы не знаете меры, то о положительном влиянии кофе, говорить бесполезно. Важно помнить о рекомендуемых суточных ограничениях (от 3 до 4 чашек в день).



Какой бы кофе вы не выбирали, помните о мере / Фото Unsplash

Время потребления кофе также имеет значение, поскольку последние исследования показали, что потребление кофе раньше днем может снизить риск смертности от всех причин.

Правда, каждый раз ученые расширяют знания о кофе. Пока же ими доказано, что употребление черного кофе может помочь поддерживать здоровье несколькими способами: от повышения энергии до потенциального замедления старения клеток.

Влияние кофеина

Даже те, кто не пьет кофе регулярно, знают, что он обеспечивает мощный заряд энергии благодаря содержанию кофеина. В каждой чашке содержится примерно 95 миллиграммов, этого достаточно, чтобы вы почувствовали себя энергичнее, как физически так и психологически.

Употребление черного кофе может помочь повысить вашу умственную концентрацию, действуя как стимулятор для повышения активности мозга и нервной системы. Физически употребление кофе может помочь вам улучшить процесс тренировки, тем самым способствуя десяткам других преимуществ для здоровья, связанных с физическими упражнениями.

Последствия употребления черного кофе, несомненно, заметны в краткосрочной перспективе. Однако есть данные, что это также связано со снижением риска некоторых видов рака, например головы и шеи.

Заметьте. Употребление обычного черного кофе дает вам преимущества кофеина без негативного влияния добавления сахара или молочных продуктов, в отличие от потребления кофе с добавками (латте, капучино, глясе, кофе с молоком/сахаром).



Кофе с молоком или другими добавками значительно калорийнее / Фото Unsplash

Замедление старения клеток

Некоторые исследования обнаружили, что кофе может замедлить старение клеток. Было обнаружено, что биологически активное соединение в кофе под названием хлорогеновая кислота замедляет скорость горения ваших теломеров, важного компонента процесса старения.

Более того, в контексте последних новостей о том, что хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет 2 типа, все чаще поражают людей, тот факт, что антиоксиданты, содержащиеся в кофе, могут способствовать снижению риска их развития, важны.

Несколько исследований изучали роль антиоксидантов, которые содержатся в кофе, для борьбы с воспалением, которое часто является первопричиной многих хронических заболеваний. Оказалось, что те люди, которые употребляли от 1 до 3 чашек ежедневно, имели меньший риск развития сердечных заболеваний.

Почему черный кофе является более здоровым выбором Стоит учитывать дополнительные калории, жир и сахар, если вы предпочитаете кофе с добавками, как вот молоко, сахар, сливки. Обычная чашка черного кофе содержит всего 2 калории и 0 граммов сахара и жира. Это означает, что его можно употреблять почти как воду, поскольку он не добавит лишних калорий в ваш день.

Хотя черный кофе обычно считается более полезным, чем кофе со сливками и сахаром, важно признать и потенциальные подводные камни. Частое питье является слишком жестким для тех, у кого чувствительный желудок, и иногда может ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, если пить натощак.