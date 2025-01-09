Ученые изучали привычки питания более 40 тысяч взрослых лиц в течение периода с 1999 по 2018 год, учитывая как количество, так и время потребления кофе, сообщает 24 Канал со ссылкой на European Heart Journal.

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Новое исследование кофе

В исследовании выявлено, что примерно 36% участников потребляли кофе утром, в то время, как 16% делали это после обеда. В группу исследования также попали 1463 взрослых, которые придерживались конкретного режима питания.

Исследователи выделили три основных временных промежутка употребления кофе:

утро (с 4:00 до 11:59);

день (с 12:00 до 16:59);

вечер (с 17:00 до 3:59).

Однако, ученые объединили группы и определили две модели употребления: утреннюю и дневную. Наблюдение продолжалось около 10 лет, в течение которых было зафиксировано 4295 смертей среди участников, из которых 1268 – из-за сердечно-сосудистых заболеваний и 934 – из-за рака.

Утренний кофе самый полезный

Результаты показали, что те, кто потреблял кофе утром, имели на 16% меньше шансы умереть по любой причине и на 31% меньшую вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний за 10-летний период наблюдения, чем те, кто не употреблял кофе. Интересно, что эффект был одинаковым как для кофе с кофеином, так и без него.

Однако, польза для здоровья сердца уменьшалась у тех, кто пил кофе в течение дня. Пока исследователи не определили, снижается ли смертность среди тех, кто пьет кофе весь день, по сравнению с теми, кто его не потребляет. В исследовании отмечается, что утренняя порция кофе имеет лучшее влияние на здоровье сердца, чем вечерняя, хотя причины этого не понятны.

Профессор Томас Люшер, консультант-кардиолог в больницах Королевского Бромптона и Гарефилда в Лондоне, отметил, что многие люди, которые пьют кофе в течение дня, имеют проблемы со сном, поскольку напиток снижает выделение мелатонина – гормона, отвечающего за процесс засыпания.

Основная причина этого эффекта связана с кофеином, но кофе также содержит множество других биоактивных соединений, которые влияют на организм. Исследователи считают, что в утреннее время некоторые воспалительные вещества в крови достигают своего максимума, и их можно нейтрализовать благодаря противовоспалительным компонентам, которые содержатся в утреннем кофе.