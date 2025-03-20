Щоб зрозуміти, що дозволило їй прожити до такого поважного віку, дослідники з Інституту дослідження лейкемії імені Жозепа Каррераса (Іспанія) провели детальний аналіз її здоров'я, включаючи вивчення геному, білків, мікробіому та метаболізму, повідомляє 24 Канал з посиланням ScienceAlert.

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Найстаріша людина у світі

Їхній попередній звіт, який ще очікує рецензування, відкриває унікальну можливість зрозуміти клітинні механізми, пов’язані з довголіттям.

Марія належала до категорії наддовгожителів – це люди, вік яких перевищує 110 років. Досягти такого віку – це велика рідкість: лише близько 10% людей, які пережили сторічний рубіж, проживають ще одне десятиліття й більше.

Спосіб життя, який сприяв довголіттю

За результатами дослідження з’ясувалося, що Марія вела спосіб життя, який сприяв здоров’ю та довголіттю. Вона постійно залишалася активною – як розумово, так і фізично, а також соціально, оточуючи себе родиною та друзями. Ці фактори, як відомо, допомагають знижувати ризик розвитку деменції. Її раціон базувався на традиціях середземноморської дієти, що, за словами науковців, пов’язано зі збільшенням тривалості життя.

Особливу увагу дослідників привернула любов Марії до традиційного йогурту, який, як вважають вчені, підтримував здоров’я її кишкової мікрофлори. Проведені раніше аналізи показали, що стан її мікробіому відповідав показникам молодших людей.

Ці бактерії відіграють ключову роль у формуванні метаболітів, регуляції запальних процесів, підтриманні здоров'я кишківника, когнітивних функцій, кісток та м'язів,

– йдеться у звіті науковців.

Генетичні фактори

Аналіз показав, що у Марії були гени, які забезпечували сильніший імунітет, захист від серцево-судинних захворювань та зниження ризику розвитку раку.

Науковці також дослідили метилювання ДНК – процес хімічної модифікації, який визначає активність генів. Цей механізм, що залежить від зовнішніх факторів, використовується для оцінки біологічного віку організму.

"Дивовижно, але всі алгоритми, які визначають вік на основі метилювання ДНК, показали однаковий результат: біологічний вік Марії був значно молодшим за її хронологічний. Це підтвердили дослідження зразків трьох різних тканин", – заявляють науковці.

Серед інших важливих аспектів виділяються високоефективний метаболізм Марії, який сприяв низькому рівню "поганого" холестерину та високому рівню "хорошого", а також мінімальні запальні процеси в організмі.

Сама Марія стверджувала, що секрет її довголіття полягає у "впорядкованому житті та сприятливому оточенні". Проте результати дослідження показують, що її довголіття – це результат комплексного впливу багатьох факторів.