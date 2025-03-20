Чтобы понять, что позволило ему прожить до такого почтенного возраста, исследователи из Института исследования лейкемии имени Жозепа Каррераса (Испания) провели детальный анализ ее здоровья, включая изучение генома, белков, микробиома и метаболизма, сообщает 24 Канал со ссылкой ScienceAlert.

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Их предварительный отчет, который еще ожидает рецензирования, открывает уникальную возможность понять клеточные механизмы, связанные с долголетием.

Мария принадлежала к категории сверхдолгожителей – это люди, возраст которых превышает 110 лет. Достичь такого возраста – это большая редкость: лишь около 10% людей, переживших столетний рубеж, проживают еще одно десятилетие и более.

Образ жизни, который способствовал долголетию

По результатам исследования выяснилось, что Мария вела образ жизни, который способствовал здоровью и долголетию. Она постоянно оставалась активной – как умственно, так и физически, а также социально, окружая себя семьей и друзьями. Эти факторы, как известно, помогают снижать риск развития деменции. Ее рацион базировался на традициях средиземноморской диеты, что, по словам ученых, связано с увеличением продолжительности жизни.

Особое внимание исследователей привлекла любовь Марии к традиционному йогурту, который, как считают ученые, поддерживал здоровье ее кишечной микрофлоры. Проведенные ранее анализы показали, что состояние ее микробиома соответствовало показателям более молодых людей.

Эти бактерии играют ключевую роль в формировании метаболитов, регуляции воспалительных процессов, поддержании здоровья кишечника, когнитивных функций, костей и мышц,

– говорится в отчете ученых.

Генетические факторы

Анализ показал, что у Марии были гены, которые обеспечивали сильный иммунитет, защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и снижение риска развития рака.

Ученые также исследовали метилирование ДНК – процесс химической модификации, который определяет активность генов. Этот механизм, зависящий от внешних факторов, используется для оценки биологического возраста организма.

"Удивительно, но все алгоритмы, которые определяют возраст на основе метилирования ДНК, показали одинаковый результат: биологический возраст Марии был значительно моложе ее хронологического. Это подтвердили исследования образцов трех различных тканей", – заявляют ученые.

Среди других важных аспектов выделяются высокоэффективный метаболизм Марии, который способствовал низкому уровню "плохого" холестерина и высокому уровню "хорошего", а также минимальные воспалительные процессы в организме.

Сама Мария утверждала, что секрет ее долголетия заключается в "упорядоченной жизни и благоприятном окружении". Однако результаты исследования показывают, что ее долголетие – это результат комплексного воздействия многих факторов.