Раніше багато наукових досліджень дійшли висновку про зниження когнітивних здібностей із віком, порівнюючи результати тестів різних вікових груп, наприклад, 30-річних і 50-річних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

Також на тему В якому віці починає старіти мозок людини

Однак такий підхід, відомий як метод "поперечних зрізів", має свої недоліки, адже не враховує соціальні та освітні відмінності поколінь. Менші результати у старших учасників могли бути зумовлені саме цими факторами, а не реальним погіршенням навичок.

Нове дослідження розумових здібностей

Щоб отримати більш правдиву інформацію, автори дослідження використали поздовжній метод. Цей підхід дозволяє спостерігати за одними й тими самими людьми протягом тривалого часу.

У своїй роботі дослідники використали дані глобального дослідження PIAAC, у межах якого оцінюються читальні та математичні навички людей віком від 16 до 65 років. У вибірці з Німеччини було 3263 особи, які проходили тести двічі – у 2012 та 2015 роках.

Коли погіршуються розумові здібності

Після врахування відповідних коректив дослідники встановили, що навички читання та математичної грамотності продовжували покращуватися у людей старше 40 років. Математичні здібності досягали свого піка до 41 року, після чого починали поступово знижуватися. Однак читальна грамотність продовжувала розвиватися до 46 років, і навіть після цього зниження було мінімальним.

Якщо люди активно застосовували ці вміння у побуті чи на роботі, їхні розумові здібності могли зберігатися й навіть покращуватись після 50 років. Натомість ті, хто рідше використовував ці навички, починали втрачати їх уже у 35-річному віці. Таким чином, ключ до збереження й розвитку когнітивних здібностей – це їхнє часте використання.

Також дослідження показало, що рівень освіти та рід занять впливають на швидкість вікового зниження здібностей. Люди робітничих спеціальностей і ті, хто не здобув вищої освіти, втрачали навички швидше, оскільки рідше використовували їх у житті. Жінки після 40 років стикалися з більш помітним погіршенням, особливо у математичних навичках. Це може бути пов’язано як із рідшим використанням математичних здібностей, так і з іншими факторами.

Попри це результати дослідження свідчать, що зниження когнітивних здібностей – це не вирок. Регулярне читання, розв’язання інтелектуальних завдань та інша розумова діяльність можуть стати ефективним тренуванням для підтримання й навіть підвищення рівня інтелекту у зрілому віці.