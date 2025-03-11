Ці дані були опубліковані у науковому журналі PNAS та базуються на результатах сканування мозку і когнітивних тестів, проведених серед 19 300 учасників, повідомляє 24 Канал.

Також на тему Вершкове масло чи рослинна олія: що корисніше для здоровʼя

Голодування мозку

Основним фактором, виявленим у дослідженні, стала резистентність нейронів до інсуліну. Інсулін сприяє засвоєнню глюкози, яка є головним джерелом енергії для клітин. Проте з віком чутливість клітин мозку до інсуліну знижується, що призводить до енергетичного голоду нейронів через погане засвоєння глюкози.

Ці процеси підтверджуються спостереженнями за двома білками: GLUT4, який відповідає за транспортування глюкози, та білком, що бере участь у перенесенні жирів. Їх активність у людей з ознаками вікових змін у мозку була знижена.

Нам вдалося визначити критичний період у середині життя, коли мозок починає втрачати доступ до необхідної енергії, але незворотних пошкоджень ще можна уникнути,

– зазначила авторка дослідження Ліліанн Муджика-Пароді.

Як цьому зарадити

Щоб перевірити свої припущення, вчені провели експеримент за участю 101 людини. Їм давали добавки, що містять кетонові тіла – речовини, які організм використовує як альтернативне джерело енергії за умови дефіциту глюкози, наприклад, під час низьковуглеводного харчування.

Результати показали, що у людей віком від 40 до 59 років кетони сприяли покращенню чутливості нейронів до інсуліну та уповільнювали вікові зміни. Проте у літніх людей ефект був менш вираженим, що підкреслює важливість своєчасного втручання.