Фахівці з Гарвардського університету, MIT та Массачусетської лікарні Брігама вивчили інформацію про здоров'я та харчування 221 054 осіб у межах трьох довготривалих дослідницьких проєктів. Учасники регулярно заповнювали анкети та здавали аналізи кожні чотири роки. Результати дослідження опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine, передає 24 Канал.

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Замініть масло на олію

Науковці виявили, що люди, які регулярно споживали вершкове масло, мали на 15% вищий ризик передчасної смерті порівняно з тими, хто його майже не вживав. Натомість використання рослинних олій, таких як оливкова, соєва чи ріпакова, знижувало загальний ризик смертності на 16%.

Щоденне збільшення споживання вершкового масла на 10 грамів підвищувало ризик смерті від онкологічних захворювань на 12%. З іншого боку, підвищення споживання рослинних олій на ті ж 10 грамів зменшувало ризик смерті від раку на 11%, а від серцево-судинних захворювань – на 6%.

Моделювання показало, що заміна 10 грамів вершкового масла на еквівалентну кількість рослинної олії може знизити ризик смертності від онкології та загальну смертність на 17%.

Чому масло шкодить

Головна різниця полягає у складі жирів: рослинні олії багаті на ненасичені жири, тоді як вершкове масло містить насичені жири, які сприяють підвищенню рівня "поганого" холестерину, пов’язаного з ризиком серцево-судинних захворювань.

Провідний дослідник Юй Чжан із Гарварда зазначив, що результати дослідження виявилися несподівано однозначними: навіть незначні зміни у харчуванні можуть суттєво зменшити ризик передчасної смерті.