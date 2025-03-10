Специалисты из Гарвардского университета, MIT и Массачусетской больницы Бригама изучили информацию о здоровье и питании 221 054 человек в рамках трех долговременных исследовательских проектов. Участники регулярно заполняли анкеты и сдавали анализы каждые четыре года. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, передает 24 Канал.

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Замените масло на масло

Ученые обнаружили, что люди, которые регулярно додают в питание сливочное масло, имели на 15% выше риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто его почти не употреблял. Зато использование растительных масел, таких как оливковое, соевое или рапсовое, снижало общий риск смертности на 16%.

Ежедневное увеличение потребления сливочного масла на 10 граммов повышало риск смерти от онкологических заболеваний на 12%. С другой стороны, повышение потребления растительных масел на те же 10 граммов уменьшало риск смерти от рака на 11%, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 6%.

Моделирование показало, что замена 10 граммов сливочного масла на эквивалентное количество растительного масла может снизить риск смертности от онкологии и общую смертность на 17%.

Почему масло вредит

Главная разница заключается в составе жиров: растительные масла богаты ненасыщенными жирами, тогда как сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведущий исследователь Юй Чжан из Гарварда отметил, что результаты исследования оказались неожиданно однозначными: даже незначительные изменения в питании могут существенно уменьшить риск преждевременной смерти.