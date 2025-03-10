Кардиолог Таманна Сингх рассказала для Cleveland Clinic, как эффективно снизить частоту сердечных сокращений после нагрузок или во время стресса, информирует 24 Канал.
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Как быстро нормализовать пульс
1. Делайте “заминку” после тренировок
Если после занятий спортом резко остановиться, сердечно-сосудистая система может испытать стресс. "Заминка" – это постепенное снижение интенсивности упражнений, которое помогает вернуть пульс и давление в норму.
2. Используйте дыхательные техники
Глубокое дыхание – один из самых эффективных способов стабилизации сердечного ритма. Упражнения, которые помогут:
Квадратное дыхание: вдыхайте на 4 секунды, задерживайте дыхание на 4 секунды, выдыхайте на 4 секунды, снова задерживайте дыхание на 4 секунды.
Метод "пяти пальцев": обведите пальцем контур другой руки, вдыхая, когда двигаетесь вверх, и выдыхая, когда вниз.
3. Выполните "сканирование тела"
Эта техника прогрессивной мышечной релаксации помогает уменьшить напряжение и нормализовать сердечный ритм. Напрягайте каждую группу мышц на несколько секунд, а затем полностью расслабляйте ее. Начните с пальцев ног и постепенно двигайтесь вверх.
4. Практикуйте медитацию
Даже 5 минут осознанной медитации могут существенно снизить частоту сердечных сокращений. Сосредоточьтесь на своем дыхании и ощущениях в теле, отпуская лишние мысли.
5. Стимулируйте блуждающий нерв
Этот нерв регулирует работу сердца. Его можно активировать простыми действиями:
- Полосканием горла
- Легким массажем живота
- Глубоким кашлем
Впрочем, людям с сердечными заболеваниями не стоит самостоятельно применять этот метод без консультации врача.
6. Используйте холод
Охлаждение тела может помочь быстрее нормализовать сердечный ритм. Для этого можно:
- Умыть лицо прохладной водой
- Приложить лед (завернутый в полотенце) к запястьям или шее
Этот метод особенно эффективен в случае перегрева во время тренировок.
7. Примите теплую ванну или душ
Тепло расслабляет тело и нервную систему, что способствует снижению пульса.
8. Добавьте легкую активность
Прогулка на свежем воздухе или йога могут помочь снизить сердечный ритм, особенно если он повысился из-за стресса.